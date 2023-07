Radfahrer in Türkheim muss wegen Auto stark bremsen und stürzt

Beim Sturz vom Fahrrad wurde ein 65-jähriger Mann in Türkheim leicht verletzt. Die Polizei sucht jetzt die Autofahrerin, wegen der er stark bremsen musste.

Ein 65-Jähriger war am Samstag mit seinem E-Bike in der Frühlingsstraße in Türkheim unterwegs. An der Kreuzung zur Sudetenstraße bog eine bislang unbekannte Autofahrerin mit einem BMW ein. Weil am Straßenrand Autos geparkt waren, befand sich die Pkw-Fahrerin auf der linken Seite. Als sie den entgegenkommenden Radfahrer erkannte, beschleunigte sie, vermutlich, um hinter den geparkten Fahrzeugen wieder einscheren zu können. Der Radfahrer musste dadurch stark abbremsen, stürzte über den Lenker und wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin entfernte sich laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter Telefon 08247/96800 zu melden. (mz)