Radler-Initiative hat für Türkheim keinen direkten Nutzen

450 Unterschriften aus der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim sollen ein Volksbegehren zu neuem Radgesetz unterstützen.

425 Unterschriften aus der Verwaltungsgemeinschaft, die für Zulassung eines Volksbegehrens für eine Radwegeförderung in Bayern stimmten, wurden an Bürgermeister Kähler übergeben. Im Unterallgäu wurden 1160 Unterschriften gesammelt, in Bayern insgesamt 100.000.

Anja Odendahl, Bündnis90/Die Grünen, die den Radentscheid Bayern im Unterallgäu koordinierte, war mit Vertretern des Bund Naturschutz und des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, ADFC zur Übergabe ins Rathaus gekommen. In Türkheim wird nun jede einzelne Unterschrift auf ihre Zulässigkeit geprüft und anschließend an das Innenministerium weitergeleitet.

Türkheim will Lücken im Radwegenetz auch ohne ein neues Radgesetz schließen

„Auch in und um Türkheim gibt es noch einige Lücken im Radwegenetz“, so Odendahl, die sich von einem neuen Radgesetz in Bayern mehr umweltfreundliche Mobilität verspricht. Kähler sieht im Falle eines Erfolgs für die anstehenden Radwegeprobleme in Türkheim keinen unmittelbaren Nutzen. „Diese werden wir auf interkommunaler Ebene lösen.“

Wie berichtet, geht es dabei in erster Linie um die Querung der Staatsstraße beim Gewerbegebiet Unterfeld und die Querung über die Bundesstraße bei Kirchdorf.