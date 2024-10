Radmuttern von Auto abmontiert: Vorderrad löst sich während der Fahrt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entfernte in Türkheim ein Unbekannter die Radmuttern eines schwarzen Kia, der in einer Hofeinfahrt am Schießanger parkte.

Als der 34-jährige Besitzer am Donnerstagmorgen losfuhr, lockerte sich laut Polizei das Vorderrad, was eine Weiterfahrt unmöglich machte. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen sucht Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)