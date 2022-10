Anhalterin bei Türkheim sexuell belästigt

Ein unbekannter Autofahrer hat einer 37-jährigen Frau an die Brust gefasst und ist geflüchtet. Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen, älteren Autos. Und noch ein weiterer Fall von Körperverletzung und sexueller Nötigung in Türkheim beschäftigt die Polizei.

Wegen sexueller Belästigung sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen Autos älteren Baujahrs, der eine 37-Jährige Anhalterin sexuell belästigt haben soll. Wie die Polizei jetzt erst mitteilte, ereignete sich die Tat bereits in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntag, 2. Oktober, Laut Polizeibericht stand die Geschädigte an der Mindelheimer Straße in Türkheim beim Landgasthof und wollte per Anhalter in Richtung Rammingen. Der Fahrer eines schwarzer Pkw, älteres Baujahr, hielt an und nahm die Frau mit. Während der Fahrt machte er sexuelle Andeutungen und fasste ihr an die Brust.

37-jährige Anhalterin kann beim Skyline Park aussteigen

Kurz vor dem Kreisverkehr am Skyline Park konnte die Frau die Beifahrertüre öffnen. Daraufhin fuhr der Mann beim Eingang zum Skyline Park rechts ran und die 37-Jährige konnte aussteigen. Der Unbekannte fuhr danach in Richtung Rammingen weiter. Der Mann soll im Fahrzeug orientalisch klingende Musik gehört und schlecht Deutsch gesprochen haben.

Hinweise zu dem Täter, dessen Fahrzeug oder anderen Beobachtungen an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer (08247) 9680-0.

Polizei ermittelt noch in einem weiteren Fall der sexuellen Nötigung und Körperverletzung bei Türkheim

Und noch in einem weiteren Fall ermittelt die Polizei wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung: Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag einen 22-Jährigen brutal geschlagen und zudem dessen 21-jährige Freundin sexuell belästigt.

Laut Polizei kam am Donnerstag gegen 16.15 Uhr in der Hallstattstraße in Türkheim zu einer Streitigkeit zwischen drei Personen. Ein 22-Jähriger überquerte mit seiner 21-jährigen Freundin die Hallstattstraße, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem roten Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung des Paares fuhr. Als der 22-Jährige den Autofahrer aufgrund dessen Fahrweise verdutzt ansah, stieg dieser aus und ging auf das Paar los. Aus einem verbalen Streitgespräch wurde dann eine Schlägerei: Der Unbekannte dem 22-Jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht und auf den Hinterkopf. Außerdem belästigte er die 21-Jährige sexuell mit einem Griff an ihr Gesäß.

Augenzeugen werden gebeten, sich für Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800 an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen zu wenden.