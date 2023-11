Fahrraddiebe greifen gleich zweimal zu

Zwei Fahrraddiebstähle beschäftigen die Polizei: In Rammingen und in Türkheim wurde jeweils ein Drahtesel gestohlen.

In Rammingen in der Straße Am Wörthbach stahl ein unbekannter Täter am Samstag, 11. November, ein abgesperrtes, schwarzes Herren-Mountainbike der Marke Bulls Copperhead 2. Schon am Dienstag, 7. November, zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr, wurde am Bahnhof in Türkheim ein abgesperrtes, schwarz-graues Mountainbike der Marke Ghost ASX 5100 Fully gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)