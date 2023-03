CSU in Türkheim und Rammingen hat einen neuen Chef

Nach zehn Jahren als CSU-Ortsvorsitzender übergibt Jens Gaiser sein Amt aus beruflichen Gründen. Worauf Gaiser stolz ist und was sein Nachfolger vorhat.

Jens Gaiser führte zehn Jahre und zwei Tage lang den CSU-Ortsverband Türkheim-Rammingen. Bei den Neuwahlen stand er nicht mehr zur Wahl als Vorsitzender. „Mein Beruf und das politische Ehrenamt sind derzeit schwer miteinander vereinbar“, erklärte der 48-Jährige den anwesenden Mitgliedern. Gaiser ist als Bezirksgeschäftsführer der Christsozialen in Schwaben tätig und pendelt unter der Woche nahezu täglich zwischen dem Wertachmarkt und seinem Arbeitsplatz in Augsburg.

Die CSU in Türkheim stellt im Gemeinderat eine fünfköpfige Fraktion

In seinem Tätigkeitsbericht ging der scheidenden Ortsvorsitzende auf den erfolgreichen Bürgermeister-Wahlkampf gemeinsam mit der SPD im vergangenen Jahr ein. Dank fünf Neueintritte wuchs die Zahl der Mitglieder auf aktuell 54. Stolz sei er, dass der CSU bei der Gemeinderatswahl im Frühjahr 2020 eine Erneuerung gelungen ist und sie das beste Ergebnis aller Parteien und Gruppierungen hatte. Mit Fraktionssprecherin Anna Huber, Jens Gaiser, Stefan Gaschler, Gerhard Rindle und Christian Schreiber stellt die Union ein Viertel des 20-köpfigen Gremiums. Zudem blickte Gaiser auf weitere, teils erfolgreiche Wahlkämpfe auf Europa-, Bundes- und Landesebene des vergangenen Jahrzehnts zurück.

Der neue Vorstand des CSU-Ortsverbands Türkheim-Rammingen (von links): Schriftführerin Anne Huber, stellvertretende Ortsvorsitzende Cathrin Herd, Schatzmeister Martin Nickl, Ortsvorsitzender Christian Schreiber und stellvertretender Ortsvorsitzender Jens Gaiser. Foto: Marcus Barnstorf

Im Beisein von Türkheims Bürgermeister Christian Kähler, dem CSU-Landtagskandidaten Peter Wachler und Stefan Bosse, der am 8. Oktober für den Bezirkstag kandidiert, wählten die 19 stimmberechtigten CSU-Mitglieder Christian Schreiber zu ihrem neuen Ortsvorsitzenden. Der 41 Jahre alte selbstständige Installations- und Heizungsbaumeister war zuvor Gaisers Stellvertreter. Sein Ziel ist, die Bürgerinnen und Bürger zu bewegen, die Ratssitzungen zu besuchen. So hätten sie die Möglichkeit zu erleben, wie politische Entscheidungen zu den verschiedenen Themen gefällt würden. Auch wünsche sich Schreiber als CSU wieder mehr miteinander zu agieren, um für Türkheim, deren Ortsteile und Rammingen etwas bewegen zu können. Deshalb will er einen offenen Stammtisch initiieren, der jeden ersten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthof Olympia zusammen kommen soll. „Eingeladen ist alle – Interessierte wie CSU-Mitglieder. Denn es geht nicht nur um Politik“, verspricht der Ortsvorsitzende.

Der scheidende Ortsvorsitzende bleibt der CSU Türkheim als Stellvertreter erhalten

Als seine Stellvertreter wurden Cathrin Herd und Jens Gaiser gewählt. Schatzmeister Martin Nickl, Schriftführerin Anna Huber und der Digitalbeauftragte Florian Zacher wurden in ihren Ämtern mit großer Mehrheit bestätigt. Als Beisitzer fungieren zukünftig Ralph Czeschner, Gerhard Rindle, Christian Herd, Dominik Hiemer, Sebastian Schregle, Marcus Schreiber, Bernd Trinkner sowie Jana Schreiber. Die Kasse wird erneut von Friedrich Herd und Toni Thalmeir geprüft.

Nikolaus Baumann (rechts) wurde im Rahmen der Ortshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Türkheim-Rammingen für seine 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Aus den Händen den scheidenden Ortsvorsitzenden, Jens Gaiser (links), erhielt er eine Ehrenurkunde sowie die goldene Ehrennadel mit fünf Sternen. Foto: Marcus Barnstorf

Im Rahmen der Ortshauptversammlung besonders geehrt wurde Nikolaus Baumann. Für seine 50-jährige Mitgliedschaft erhielt er eine Ehrenurkunde sowie die mit fünf Sternen versehene goldene Ehrennadel der CSU.