Randale an A96-Tankstelle bei Türkheim löst Großeinsatz aus

Die Polizei nimmt an einer Türkheimer Tankstelle eine Person fest. Der Einsatz läuft noch.

Ein Großeinsatz der Polizei läuft derzeit an der A96-Tankstelle bei Türkheim. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten sind mehrere Einsatzfahrzeuge und etwa 20 Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Was sich genau zugetragen hat, könne man noch nicht sagen, teilte eine Sprecherin mit.

Großer Polizeieinsatz an A96-Tankstelle bei Türkheim

Der Polizei sei eine randalierende Person gemeldet worden. Man habe diese Person zwischenzeitlich vorläufig festgenommen. Der Einsatz dauere aber noch an.

Dieser Artikel wird laufend ergänzt.