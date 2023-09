Rathaus-Mitarbeiter dürfen länger im Türkheimer Schlosshof parken

Eine fehlende Musiklehrkraft, fehlende Parkplätze und eine fehlende Halle beschäftigen den Marktgemeinderat in Türkheim.

Insgesamt 187 Schüler werden derzeit an der Sing- und Musikschule Türkheim unterrichtet, das Fächerangebot ist vielseitig und reicht von der musikalischen Früherziehung und vielen verschiedenen Instrumenten bis hin zu Gesang und Chor, wie der Leiter der Musikschule, Ottmar Einsiedler, in seinem Jahresbericht der Musikschule ausführte. Doch es gibt eine entscheidende Lücke, wie Josef Vogel ( Freie Wähler) kritisch anmerkte. „Wir haben 49 Kinder, die Blasinstrumente lernen, doch nur zwei davon sind in Türkheim, da ein Lehrer für Blasinstrumente fehlt. Wir haben hier einen großen Bedarf, es geht auch um den Nachwuchs unserer Blaskapellen“, so Vogel. Er schlug daher eine Kooperation mit Bad Wörishofen vor, da viele Kinder dort unterrichtet würden.

Die Türkheimer Musikschule soll mit der Musikschule in der Nachbarstadt Bad Wörishofen kooperieren

Außerdem sei die Ausbildung auf Blasinstrumenten ausdrücklich im Angebot der Sing- und Musikschule enthalten. Derzeit zahlen die Türkheimer Kinder, die in Bad Wörishofen unterrichtet werden, einen erhöhten Beitrag, deshalb erhielt Bürgermeister Christian Kähler den Auftrag, das Gespräch mit dem Bürgermeister von Bad Wörishofen und dem dortigen Leiter der Musikschule zu suchen, um über diesen Zuschlag und mögliche Kooperationen zu sprechen.

Personelle Aufstockungen im Rathaus, die veränderte Nutzung des gesamten Schlossareals und der Umbau der bestehenden Wohnung im ersten Obergeschoss über der Bücherei in vier Büroräume erfordern zusätzliche Stellplätze für die Mitarbeiter. Nach dem aktuellen Stand müssen 18 Stellplätze für die Rathausmitarbeiter ausgewiesen werden. Gegen zwei Stimmen wurde beschlossen, die Parkzeit auf dem gesamten Schlossareal auf drei Stunden zu begrenzen, die Mitarbeiter erhalten einen Parkausweis, der zu längerem Parken berechtigt. Außerdem sollen die Mitarbeiter möglichst die Parkplätze im Westen des Rathauses benutzen.

Freuen darf sich der Schützenverein Irsingen, der für die Anschaffung neuer Gewehre in Höhe von 5035 Euro den üblichen Zuschuss von 50 Prozent erhält. Freuen würden sich gerne auch die Faschingsfreunde, die dringend einen Unterstellplatz für ihren Wagen suchen, wie Kähler bekannt gab. Wer eine Halle zur Verfügung stellen kann, kann sich bei den Faschingsfreunden melden.

Lesen Sie dazu auch