Türkheim

12:00 Uhr

Reinigungskraft: Ein Traumjob der besonderen Art

Claudia Waltenberger ist seit rund 30 Jahren Reinigungskraft am Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim und in ihrem Traumjob so glücklich wie am ersten Tag.

Plus Claudia Waltenberger ist seit rund 30 Jahren Reinigungskraft am Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim und könnte sich keinen besseren Job vorstellen.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

"Wir sind für die Lehrer keine Putzfrauen, wir sind Kolleginnen", sagt Claudia Waltenberger und strahlt. Auch nach drei Jahrzehnten Reinigungsdienst und sechs Jahren Pausenverkauf in der schulinternen Snackeria komme sie jeden Tag gerne zur Arbeit. "Es ist wie eine große Familie", findet sie, auch wenn die Schülerinnen und Schüler so einiges anstellen und auch das Lehrerkollegium nicht immer ganz leicht zu erziehen ist.

Das Team am Türkheimer Gymnasium ist für Waltenberger wie eine Familie

"Ich geh wahnsinnig gern hierher zum Arbeiten, manchmal ist es lustig, manchmal nicht so lustig", fasst Claudia Waltenberger ihren Dienst am Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim mit einem Augenzwinkern zusammen. Neben dem Mehrzweckraum, der Bücherausgabe und dem Bigbandraum sei sie seit 14 Jahren fest für das Lehrerzimmer zuständig, freut sie sich. "Ich kenne das Lehrerzimmer gar nicht ohne Frau Waltenberger, und ohne sie würde es auch nicht so aussehen", sagt Lehrer Kay Gundhardt schmunzelnd. Dass Claudia Waltenberger seit Jahren vergeblich versucht, das Kollegium dazu zu bewegen, die Tassen in die Spülmaschine zu stellen statt obendrauf, nimmt sie mit Humor. Und wenn am Freitagnachmittag für die Lehrkräfte das wohlverdiente Wochenende begonnen hat, schwingt sie ihren Wischmopp auch gerne mal bei lauter Musik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen