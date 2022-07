Türkheim

17:00 Uhr

Reisebus übersieht auf der A96 Auto

An der Anschlussstelle der A96 bei Türkheim ist am Samstag ein Auto in einen Reisebus gekracht. Der Busfahrer hatte das Auto beim Spurwechsel übersehen.