Rennen und Schwitzen für den guten Zweck

Unter der Schirmherrschaft des Türkheimer Bürgermeisters Christian Kähler fällt am Freitag, 13. September, der Startschuss zum ersten Salamander Run. Der Benefiz-Lauf ist für jeden geeignet, der Lust auf Bewegung hat und eine Wegstrecke von 5 Kilometer für einen guten Zweck laufen will. Von ambitionierten Sportlern über Nordic-Walking-Gruppen bis zu gemütlichen Spaziergängern – und das in allen Altersgruppen. Jede Teilnahme zählt, denn das Startgeld von fünf Euro wird von Salamander verdoppelt und an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet. Treffpunkt ist ab 17 Uhr auf dem Salamander Firmengelände, Start ist um 17.30 Uhr. Anmeldeschluss für die Teilnahme ist am 29. August. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter: https://salamander-windows.com/salamander-run

