Das Joseph-Bernhart-Gymnasium zeigt die Ausstellung der Verbraucherzentrale Bayern zum Ressourcenschutz. Ob Wasser, Rohstoffe oder Energie – jeder von uns verbraucht Ressourcen. „Den hohen Preis für den Ressourcenhunger unseres Lebensstils zahlen wir alle, aber vor allem Menschen aus anderen Erdteilen. Der Schaden für unsere Umwelt ist oft riesengroß“ ergänzt Friedrich Erbshäuser, stellvertretender Schulleiter des Joseph-Bernhart-Gymnasiums Türkheim.

Was kann jeder Einzelne tun, um den Rohstoffverbrauch wirksam und nachhaltig zu reduzieren? Darauf gibt die Wanderausstellung „Rette die Welt ... zumindest ein bisschen“ der Verbraucherzentrale Bayern Antworten und Anregungen für den Alltag. Vom 27. Juni bis 28. Juli 2025 ist die Ausstellung im Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim zu sehen. Die Schulklassen des Gymnasiums werden die Ausstellung mit ihren Lehrkräften besuchen. „Auf unserem Weg zur Zertifizierung als Klimaschule freuen wir uns ganz besonders, unseren Schülerinnen und Schülern mit dieser Ausstellung wichtige Informationen und Alltagstipps rund um den Ressourcen- und Klimaschutz nahe zu bringen“, betont Erbshäuser. Für die Öffentlichkeit ist die Ausstellung am 15. und 16. Juli jeweils von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

