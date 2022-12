Türkheim

18:00 Uhr

Römerschanze über Türkheim als Standort für Windkraft?

Bei Wildpoldsried stehen mehrere Windräder – und hier ging der Türkheimer Gemeinderat in Klausur, um die Weichen für die kommunalpolitische Arbeit zu stellen. Dabei ging es auch um einen möglichen Standort für eine Windkraftanlage an der Römerschanze.

Plus Der Gemeinderat will im Januar eine neue Stelle im Rathaus für einen „Energiemanager“ schaffen. Damit wird eine hartnäckige Forderung der örtlichen Grünen umgesetzt.

Von Alf Geiger Artikel anhören Shape

In Wildpoldsried suchte der Türkheimer Gemeinderat nach neuen Ideen und stellte die Weichen für die Zukunft: Herausgekommen bei der „Klausurtagung“ ist dann unter anderem die Entscheidung, künftig bei der Verwaltung eine neue Stelle für einen oder eine Experten oder Expertin für alle Fragen rund um das Thema „Klimawandel“ anzustellen. Ob der künftige Titel dann „Klimaschutzmanager(in)“ oder „Energiemanager(in)“ oder ähnlich lauten wird, steht spätestens in der nächste Sitzung im neuen Jahr am 19. Januar fest. Dann wird der Gemeinderat endgültig über die Schaffung dieser neuen Position abstimmen.

