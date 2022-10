Rot-Kreuz-Retter in Türkheim wollen nach Corona durchstarten

Plus Die BRK-Bereitschaft Türkheim erlaubt beim „Tag der offenen Tür“ interessante und lehrreiche Blicke hinter die Kulissen. Jetzt liegt der Fokus auf der Nachwuchsarbeit.

Hand aufs Herz – wer fühlt sich noch hundertprozentig sattelfest in Erster Hilfe? Und wer kann auf Anhieb eine stark blutende Wunde mit dem Material aus dem Verbandskasten versorgen? Diese und viele andere Hilfeleistungen demonstrierte die Bereitschaft des Roten Kreuzes Türkheim mit Unterstützung aus Mindelheim und Bad Wörishofen eindrucksvoll beim Tag der offenen Tür am Marktwochenende.