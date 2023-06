Säckeweise Müll illegal am Straßenrand entsorgt

Säckeweise Müll hat ein Unbekannter an der Verbindungsstraße von Irsingen zur Staatsstraße abgelagert. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Diverser Hausmüll befand sich in den Säcken, die durch einen bislang unbekannten Täter an der Verbindungsstraße von Irsingen zur Staatsstraße 2015 abgelagert wurden. Am Mittwochvormittag wurde die Polizei Bad Wörishofen über den Umweltfrevel informiert. Hinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 entgegen. (mz)