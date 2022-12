Salamander kann in Türkheim zwei PV-Anlagen bauen

Plus Der Türkheimer Gemeinderat gibt grünes Licht für Sonnenstrom-Projekt des größten Türkheimer Arbeitgebers.

Türkheims größter Arbeitgeber, die Firma Salamander Industrie Produkte, setzt auf Sonnenstrom und will daher auf zwei Grundstücken nahe dem Firmengelände mit insgesamt rund 100.000 Quadratmetern Photovoltaikanlagen errichten.