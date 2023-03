Salamander liefert von Polen aus in die ganze Welt

Im polnischen Wloclawek, neben dem Stammsitz Türkheim wichtigster Produktionsstandort, hat Salamander Window & Door Systems vor Kurzem ein neues 47.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum in Betrieb genommen

Die bisherige Logistikhalle wird in die Produktion integriert, sodass parallel zusätzliche Fertigungskapazität zur Verfügung steht. Für die Kunden in und außerhalb Europas bedeutet das eine höhere Warenverfügbarkeit, bessere Lieferperformance und schnelleren Service.

„Der Ausbau markiert einen weiteren Meilenstein unserer Wachstumsstrategie, um Salamander zukunftsfähig aufzustellen“, erklärt Geschäftsführer Götz Schmiedeknecht. Innerhalb von neun Monaten entstanden auf rund 4,7 Hektar ein neues Logistikzentrum, Büroräume, Lager- und Parkflächen sowie die entsprechende Infrastruktur. Der Neubau bildet einen zentralen Eckpfeiler in der Historie des Standortes Wloclawek, welcher für Salamander 2004 mit der Übernahme des damaligen Brügmann-Werkes begonnen hatte. Seitdem investierte das Unternehmen kontinuierlich in neue Flächen, Gebäude und Produktionsanlagen und baute den Standort hierdurch stetig aus.

Mehr als 600 Beschäftigte haben im neuen Logistikzentrum von Salamander in Polen ihren Arbeitsplatz

Durchgängige Nachhaltigkeit als Grundprinzip spielte bei der Weiterentwicklung des Standortes eine zentrale Rolle. Eine Recyclinganlage für die Aufbereitung von Produktionsresten gehört ebenso dazu wie die geplante Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Logistikzentrums mit bis zu 1,5 MWp Leistung. Das aktuell realisierte Investitionsvolumen beläuft sich auf über 28 Millionen Euro. Mehr als 600 Beschäftigte haben hier ihren Arbeitsplatz, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Produziert werden in Wloclawek unter anderem die Fensterserien der Plattformsysteme greenEvolution, bluEvolution sowie die evolutionDrive-Schiebesysteme. Im neuen Logistikzentrum lassen sich das erhöhte internationale Auftrags- und Produktionsvolumen und die umfangreichen Warenströme mit dem entsprechenden Fracht- und Transportaufkommen über eigene Fahrzeuge und Speditionen problemlos bewerkstelligen. Salamander Fenstersysteme treten von hier aus ihre Reise in 18 Länder Europas an - vom Baltikum bis nach Griechenland. Außerhalb des Kontinents liefert Salamander unter anderem nach Brasilien, Mexiko, Kanada, Indien und Australien. (AZ)

