Salamander-Solarpark nimmt die nächste Hürde

Marktgemeinderat bringt das Sonnenstrom-Projekt des größten Türkheimer Arbeitgebers auf den Weg.

Nicht zum ersten Mal und sicher auch nicht zum letzten Mal beschäftigte sich der Marktrat in seiner jüngsten Sitzung mit dem Vorhaben eine Freiflächenfotovoltaikanlage auf dem Gelände der Firma Salamander zu errichten. Dazu müssen der Bebauungsplan und der Flächennutzungsplan der Gemeinde angepasst werden. Die Räte brachten das Vorhaben mit entsprechenden Beschlüssen ein Stück weiter.

Der „Salamander-Solarpark“ ist zwischen Mühlkanal und Wiedergeltingen sowie südlich der Firma zwischen Wertach und Mühlkanal, also auf zwei Flächen, geplant. Laut Vorlage der Verwaltung besteht für das Gebiet seit 1998 ein Flächennutzungsplan. Die Gemeinde wird den Solarpark zwar selbst nicht betreiben, ist aber durch die eigene Bauleitplanung tangiert. Die Marktgemeinde will den Änderungsbereich als Sondergebiet für Freiflächenfotovoltaik festlegen. In der Dezembersitzung wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes Freiflächenfotovoltaikanlage „Salamander Solarpark" beschlossen. Außerdem sei gewährleistet, dass zwischen den Modulreihen die Versickerung des Niederschlagswassers ermöglicht wird.

Sonnenstrom soll das Unternehmen Salamander in Türkheim unabhängiger machen

Mit der Planung war die Wasserbau Ringler GmbH aus Landsberg beauftragt. Vertreter des Unternehmens stellten den Stand der Planungen im Gemeinderat vor. Eine Bodenversiegelung finde nur im Bereich des Betriebsgebäudes statt. Als grünordnerische Maßnahmen wird Verzicht auf Düngemittel, Pestizide und grundwasserschädliche Reinigungsmittel angeordnet. Weiter wird unter den Modulen eine Mager- oder Blumenwiese angestrebt. Weiter müssen Ausgleichsflächen mit Anpflanzung einer losen Heckenstruktur geschaffen werden. Nach Beendigung der Nutzung müsse die Anlage rückstandslos zurückgebaut werden.

Weiter wird im Flächennutzungsplan die Nutzung für 30 Jahr erlaubt, kann aber mit Zustimmung aller Beteiligten verlängert werden.

Der Markt Türkheim hat seine Hausaufgaben für den Salamander-Solarpark gemacht

Der Rat zeigte sich mit den Plänen des Planungsbüros Ringler weitgehend einverstanden. In der Diskussion ging es hauptsächlich um die Ausgleichsflächen und um die Begrünung und damit um die Frage, wie die Anlagen von außen einsehbar sind.

Bürgermeister Christian Kähler beendete die Vorstellung mit den Worten „Der Markt hat seine Aufgaben gemacht“ und bat das Planungsbüro, die Wünsche des Rates in die Vorlagen einzuarbeiten. Jetzt werden nochmals alle Träger öffentlicher Belange gehört, auch Privatpersonen können Anmerkungen geben. Dann wird sich der Marktrat erneut mit dem Thema auseinandersetzen müssen.