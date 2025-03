Salamander trauert um Dr. Heyo Schmiedeknecht

Am 25. Februar ist Dr. Heyo Schmiedeknecht nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren verstorben. Von der traditionsreichen Salamander AG erwarb er 2004 die Unternehmensgruppe Salamander Industrie-Produkte GmbH. Mit visionären Ideen, seiner Erfahrung und dem Know-how aus Top-Management Positionen in der deutschen Wirtschaft formte Dr. Schmiedeknecht das Unternehmen mit Stammsitz in Türkheim im Unterallgäu zu einem eigenständigen, gesunden, mittelständischen Familienunternehmen mit internationaler Ausrichtung und nachhaltigen Zielen.

„Unser Vater war ein erfolgreicher Unternehmer und ein empathischer Firmenlenker, der die Menschen um sich herum verstand und förderte. Er erkannte in jedem einzelnen Potenzial und schuf eine Unternehmenskultur, die von Vertrauen, Respekt und gemeinschaftlichem Wachstum geprägt war. Seine gelebten Werte waren der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg unseres Familienunternehmens. Wir werden sein Vermächtnis in Ehren halten und in seinem Sinne weitertragen,“ Götz und Till Schmiedeknecht.

Dr. Heyo Schmiedeknecht erwarb 2004 die Salamander Industrie-Produkte

Nach langer erfolgreicher Karriere im Top-Management deutscher Industrieunternehmen hat sich Dr. Heyo Schmiedeknecht im Alter von 65 Jahren seinen Lebenstraum vom eigenen Unternehmen erfüllt. 2004 erwarb er die Salamander Industrie-Produkte GmbH, die damalige Industriesparte der traditionsreichen Salamander AG, aus der Insolvenzmasse.

Mit vorausschauender Denkweise und unermüdlichen persönlichen Engagement transformierte er das Unternehmen innerhalb weniger Jahre vom Tochterunternehmen eines Großkonzerns hin zu einem gesunden mittelständischen Familienunternehmen mit internationaler Ausrichtung und nachhaltigen Zielen. Damit legte er den Grundstein für den heutigen Erfolg der Unternehmensgruppe mit den drei Geschäftsbereichen Salamander myWindow, Salamander Premium Solutions sowie der TTP-Papenburg.

Bemerkenswert waren insbesondere seine Fähigkeiten Salamander wieder ein persönliches Gesicht nach innen & außen zu geben, die erfolgreiche Konsolidierung der Gruppe zu realisieren sowie die Nachfolge mit Weitblick einzuleiten. 2017, zum 100-jährigen Jubiläum des Standorts in Türkheim, übergab er an seine beiden Söhne Götz und Till Schmiedeknecht. Für beide war der inspirierende Führungsstil und das Gespür ihres Vaters für nachhaltiges Wachstum Vorbild und Ansporn zugleich für die Neuausrichtung des Unternehmens.

Bei Salamander in Türkheim liegt ein Kondolenzbuch aus

Seine Söhne und Wolfgang Sandhaus, der dritte geschäftsführende Gesellschafter, sowie Prokurist Thomas Kaiser, der Betriebsrat und die gesamte Belegschaft der Salamander Industrie Produkte GmbH werden sein Andenken bewahren und seine Vision mit Entschlossenheit weitertragen. Dazu zählen insbesondere die weitere Etablierung von Salamander myWindow als Innovationstreiber in der Fensterbranche und die Festigung von Salamander Premium Solutions als Weltmarktführer für Premium-Lederfaserstoffe. Bis zu zuletzt war Dr. Heyo Schmiedeknecht Salamander Ehren-Beiratsvorsitzender sowie Ehren-Aufsichtsratsvorsitzender der SWDS S.A. Am Firmenstammsitz in Türkheim liegt im Foyer des Hauptverwaltungsgebäudes ein Kondolenzbuch aus für alle, die Dr. Heyo Schmiedeknecht die letzte Ehre erweisen möchten. Dort können Mitarbeiter, Geschäftspartner und andere langjährige Weggefährten sowie ehemalige Mitarbeiter aus Türkheim und der Region ihre persönlichen Beileidsbekundungen hinterlassen. (mz)