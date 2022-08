Wenn Kinder in die Welt der Fische eintauchen

Plus Türkheimer Ferienkinder besuchen den Fischereihof in Salgen. Dabei erleben sie viel Spannendes – und ein kleines Wunder.

Die Schuhe und Strümpfe ausgezogen und hinein ins kalte Wasser des Weißbachs – die Ferienprogramm-Kinder der VHS Türkheim waren mit Begeisterung dabei. Einen ganzen Vormittag durften sie auf dem Gelände des Schwäbischen Fischereihofs Salgen verbringen und Vieles über Gewässer und das Leben darin erfahren. Und selbst mit dem Sieb kleinste Lebewesen herausfischen und unter einem Binocular-Mikroskop anschauen.