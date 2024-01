Schlägerei am Bahnhof in Türkheim: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Ein Streit zwischen zwei Männern gerät in Türkheim außer Kontrolle. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Am Bahnhof in Türkheim entbrannte am frühen Samstagabend ein hitziger Streit, der in Handgreiflichkeiten mündete.

Zwei Männer, 39 und 38 Jahre alt, gerieten nach Angaben der Polizei zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, die schnell außer Kontrolle geriet und in einen Faustkampf überging. Im Zuge des Gerangels zogen sich beide Männer leichte Verletzungen zu. Zur Sicherheit wurde einer der Kontrahenten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er untersucht wurde. Die Polizei ermitteln nun gegen beide Männer wegen Körperverletzung. (mz)

