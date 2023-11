Türkheim

Schlechte Nachrichten für Türkheimer Unternehmen: Gewerbesteuer steigt

Plus Zuletzt vermeldete Türkheims Kämmerer Claus-Dieter Hiemer eine Rekordeinnahme bei der Gewerbesteuer. Warum jetzt dennoch an der Steuerschraube gedreht wird.

Von Wilhelm Unfried

Seit mehr als vier Jahrzehnten gelte in der Gemeinde Türkheim der Hebesatz von 280 für die Gewerbesteuer, stellte Kämmerer Claus-Dieter Hiemer fest. Seit 1981 wurde dieser Hebesatz nicht mehr verändert, und damit liege Türkheim weit unter dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen. Dies bringe im Finanzausgleich der Gemeinde jedoch erhebliche Nachteile, so Hiemer: Bisher habe man dies verkraften können, aber in den nächsten Jahren werde die Kommune kaum noch finanziellen Spielraum haben. Daneben seien die Personalkosten kräftig gestiegen. Das letzte Wort hat dann noch einmal der Gemeinderat, wenn am 23. November die Steuererhöhung endgültig beschlossen werden soll.

Kürzlich verkündete Türkheims Kämmerer die Rekordeinnahme von 6,5 Millionen Euro Gewerbesteuer

Kämmerer Claus-Dieter Hiemer war es selbst nicht ganz wohl. Denn er musste den Gemeinderat davon überzeugen, dass eine Erhöhung des Gewerbesteuersatzes vom gültigen Hebesatz von 280 auf 310 erhöht werden sollte. Dabei hatte er erst kürzlich bei der Bürgerversammlung von einer Rekordeinnahme bei der Gewerbesteuer von 6,5 Millionen berichtet. Der Kämmerer hatte für seine Forderung viele Argumente zusammengetragen. Denn Türkheim liegt unter dem Landesdurchschnitt von 320 Punkten. Und damit, so Hiemer, gehe dem Markt viel Geld an Zuschüssen verloren. Die Argumentation des Kämmerers überzeugte dann die Räte, in der nächsten Sitzung geht die Erhöhung wohl über die Bühne.

