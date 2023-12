Schneeglätte: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat sich ein Unfallverursacher in Türkheim aus dem Staub gemacht. Laut Polizei wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt.

Auf rund 8500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein unbekannter Autofahrer an einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Fahrzeug in Türkheim angerichtet hat. Laut Polizei machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallflüchtige auf schneeglatter Straße ins Rutschen kam und in das am Straßenrand geparkte Fahrzeug krachte. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0. (mz)