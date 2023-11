Schockanruf: Bankangestellte deckt Betrugsversuch auf

Der Aufmerksamkeit einer Bankangestellten hat es ein Türkheimer zu verdanken, der beinahe auf einen Schockanruf hereingefallen wäre. So konnte der Senior die geforderten 40.000 Euro nicht überweisen.

Auf die Mitarbeiterin seiner Hausbank konnte sich ein Türkheimer verlassen, der beinahe von Schockanrufern um 40.000 Euro betrogen worden wäre. Am Freitagvormittag erhielt der Senior laut Polizei einen Anruf, in dem die Täter dem Türkheimer vortäuschten, dass sein Sohn einen Verkehrsunfall verursacht hätte und dabei ein Kind getötet worden sei. Einer der Anrufer gab sich hierbei als Polizeibeamter aus. Im weiteren Gesprächsverlauf verlangten die Täter von dem Türkheimer, dass er eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro zu entrichten habe.

Schockanrufer setzten Türkheimer massiv unter Druck

Die Täter setzten den erschrockenen Mann so unter Druck, dass dieser tatsächlich zu seiner Bank ging und dort das geforderte Geld abheben wollte. Als der Senior jedoch bei seiner Bank erschien, wurde eine Mitarbeiterin der Bank auf diesen aufmerksam. Der Bankangestellten war der Mann persönlich bekannt und ihr fiel gleich das nervöse Verhalten des Kunden auf. Außerdem beobachtete sie, dass der Türkheimer in der Bank über sein Mobilfunktelefon telefonierte, offenbar mit dem Täter. Die Bankangestellte sprach den Senior an und brachte so den Betrugsversuch ans Tageslicht. Dadurch wurde verhindert, dass die Schockanrufer an das geforderte Geld kommen konnten. (mz)