Schon jetzt fast 100 Einwendungen gegen Wertach-Probestau bei Türkheim

Plus Die Frist für Einwendungen läuft noch bis Donnerstag. So setzt das Landratsamt die wasserrechtlichen Vorschriften für den geplanten Probestau der Wertach bei Türkheim um.

Im Türkheimer Gemeinderat wurde teils heftige Kritik am geplanten Probestau der Wertach vor dem Wasserkraftwerk geübt. Das Landratsamt weist daher darauf hin, dass es sich beim Bescheid vom 9. Februar 2022 um die neu erteilte wasserrechtliche Bewilligung für die regulär gültige Aufstauhöhe von 590 Meter über Normalnull (NN) am Wasserkraftwerk der Kraftwerk Türkheim GmbH handle.