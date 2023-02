Schon mitten im Winter lockt das VHS-Sommersemester in Türkheim

Die Volkshochschule Türkheim hat den Umzug ins Waaghaus gestemmt und bietet Bewährtes und neue Angebote. Diesmal gibt es sogar etwas „noch nie Dagewesenes“.

Die Außenanlagen rund um das Waaghaus sind noch im Winterschlaf. Drinnen aber hat sich seit dem Einzug der Volkshochschule (VHS) Türkheim im Herbst einiges getan. „Viele Veranstaltungen wurden erst dadurch ermöglicht, dass wir jetzt den großen, neu angebauten Saal haben“, sagt Monika Eidloth, verantwortlich für das Erwachsenenprogramm.

Musikalische und kulturelle Veranstaltungen bei der VHS Türkheim

Im Frühjahr/Sommer 2023 gibt es „noch nie Dagewesenes“ zu erleben. Die VHS konnte den bekannten Musiker und Komponisten Tiny Schmauch für ein Drei-Tage-Wochenende im April gewinnen. Wer ihn und seine Band schon einmal live in Kaufbeuren erleben durfte, weiß, was an Hochkarätigem aus Jazz und Blues zu erwarten ist. Mitmachen in der Band des jetzt angebotenen Workshops dürfen alle, die ein Instrument spielen und gemeinsam musizieren wollen. Musik-Einsteiger und Fortgeschrittene, auch Jugendliche ab zwölf Jahren, können diese Chance nutzen.

Zwei weitere neue musikalische und kulturelle Veranstaltungen sind „Musik und Lyrik mit Joe Gibson“ und das Hörtheater „Das sprechende Tukul“. Der Liedermacher Joe Gibson alias Joachim Weck ist selbst Türkheimer und am 11. März mit seinem Programm „…geht´s no“ zum ersten Mal Gast im Waaghaus. Das „Kuck und Lausch Theater“ kommt ebenfalls aus unserer Region und war im Winter schon einmal im Waaghaus zu hören. Diesmal wendet es sich am 6. Mai mit seinem Stück an die ganz kleinen Zuhörer von zwei bis sechs Jahren.

Das "Internationale Frauencafé" bei der Türkheimer Volkshochschule

Weil die VHS Türkheim viel Wert auf hiesige Künstler und Kursleiter legt, hat sie den Türkheimer Hans Frohning verpflichtet. Er lässt seine Zuhörer an einem Abend im Mai einen 3-D-Blick in die bunte Welt „seiner“ Kakteenblüten werfen. Für alle, die in diese schöne Welt eintauchen wollen. Der „Live“-Besuch der Kakteenwelt im Gewächshaus von Hans Frohning war nämlich ausgebucht, sobald das VHS-Programm für den Sommer online war.

Ein weitere Neuerung im Sommerprogramm ist der Start eines „Internationalen Frauencafés“, entstanden aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres und ein Herzensprojekt von Monika Eidloth. Als Flüchtlinge aus der Ukraine zwar hier in Türkheim Sprachkurse besuchen konnten, ihnen aber der Kontakt zu Deutschen meist fehlte. Damit jetzt aus der „Theorie“ der Sprache praktisches Erleben werden kann, werden deutsche und ausländische Frauen ins Waaghaus eingeladen. An einen Ort, an dem sie miteinander reden und sich austauschen können, in entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen. Das erste solche Treffen findet am 1. März vormittags ab 9.30 Uhr statt. Bis zu den Sommerferien soll es an jedem ersten Mittwoch im Monat weitere Treffen geben.

Infos über das VHS-Programm in Türkheim und Anmeldungen online.

www.vhs-tuerkheim.de