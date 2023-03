Schragl darf E-Mobilitätszentrum in Türkheim bauen

Türkheims Marktrat stimmt einem Großprojekt der E-Mobilität zu. Dafür zieht Investor Heiß seine bisherigen Werkstätten aus Bad Wörishofen und Mindelheim ab.

Türkheims Marktrat machte in seiner jüngsten Sitzung den Weg frei für eine der größten Investitionen der vergangenen Jahre im Wertachmarkt. Im Baugebiet Unterfeld (südlich der A 96/östlich der Staatsstraße) wird die Unternehmerfamilie Heiß ein E-Mobilitätszentrum errichten, in dem die bisherigen Standorte von Schragl zusammengefasst werden. Dafür wurde eigens die Firma Grünes Allgäu GmbH gegründet. Das Projekt ist auch in Sachen Realisation eine Herausforderung. Nach Eingang der erforderlichen Genehmigungen soll noch im April mit dem Millionenprojekt begonnen werden und bereits Mitte nächsten Jahres bezogen werden. Das bedeutet auch, dass die bisherigen Schragl-Werkstätten in Bad Wörishofen und Mindelheim verlagert werden.

Das markante Gebäude ist auch für die Architekten des Architekturbüros Ott in Augsburg eine Herausforderung. Das zentrale Betriebsgebäude erhält nach Westen zur Staatsstraße hin einen großen Empfangsbereich, wo die Kunden und Kundinnen betreut und beraten werden. Der Architekt sprach von einer Erlebniswelt. Weiter ist dort auch eine Gastronomie vorgesehen. Im Obergeschoss sind Seminarräume geplant.

In den anschließenden Hallen nach Osten ist alles vorgesehen, was zu einem Autohaus gehört, also Werkstätten, Diagnose, Lackiererei und Reifenlager. Dafür sind rund 10.000 Quadratmeter eingeplant. In einem vorgelagerten Nebengebäude entstehen zudem eine Auto-Waschanlage, eine Sauganlage für die Innenreinigung sowie Entsorgungsanlagen. Rund um die Halle gibt es Park- und Ladeplätze. Nach Worten von Alfred Heiß sowie Architekt Peter Greggenhofer, die der Sitzung beiwohnten, soll auch der Außenbereich attraktiv und natürlich „grün“ gestaltet werden. Weiter sind im Untergeschoss eine Tiefgarage mit 500 Stellplätzen sowie Toilettenanlagen vorgesehen. Barrierefrei soll das Gebäude ebenfalls sein.

Aus Behörden kommen einige Fragen zu dem E-Mobilitätszentrum in Türkheim, auch kritische

Bevor die Markträte dem Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen erteilen konnten, mussten sie noch eine letzte Hürde aus dem Weg räumen. Es ging noch einmal um die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Gewerbegebiet Unterfeld“. Es wurden nochmals die Träger öffentlicher Belange gehört. Bedenken und Einwände kamen hier unter anderem vom Landratsamt, Sachgebiete Natur- und Wasserschutz sowie Wasserrecht, den Energieträgern, dem Fernstraßenbundesamt sowie dem Wasserwirtschaftsamt Kempten und dem Regionalverband. So wurde unter anderem nachgefragt, ob die Kläranlage den zusätzlichen Wasseranfall bewältigen könne.

Die Gemeinde Wiedergeltingen erinnerte an einen durchgehenden Radweg Buchloe-Skyline Park-Mindelheim. Der Rat würdigte die Einwände und gab am Ende seine Zustimmung zur Änderung des Bebauungsplans, bei zwei Gegenstimmen.

Mit dem gleichen Ergebnis endete dann die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens. Damit wurde ein Schlussstrich unter einen zwei Jahre dauernden Planungsmarathon gezogen. Damals hatte Firmeninhaber Alfred Heiß bei der Gemeinde sein Vorhaben vorgestellt. Im August nächsten Jahres würden dann die bisherigen Schragl-Werkstätten in Mindelheim und Bad Wörishofen zusammengelegt und nach Türkheim verlagert. Derzeit beschäftigt Schragl rund 120 Mitarbeitende und betreut 10.000 Kunden. Und es sollen noch mehr werden. Nach Worten von Heiß, der sich bei der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit bedankte, werde die Investition ein „Alleinstellungsmerkmal“ zwischen München und dem Bodensee haben.