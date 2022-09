Türkheim

Schragl in Türkheim: Jetzt wird’s konkret

Mit dieser Planung hat das Autohaus Schragl auch die Mehrheit im Türkheimer Gemeinderat überzeugt. Gleich in der ersten Sitzung nach der Sommerpause kann das Projekt im Gemeinderat auch die letzten bürokratischen Hürden nehmen.

Plus Der Türkheimer Gemeinderat bringt in seiner nächsten Sitzung die Planung für das „Home of Mobility“ auf den Weg. Wann es mit dem Leuchtturm-Projekt losgeht.

Von Alf Geiger

Wenn es nach Schragl-Chef Alfred Heiss gehen würde, dann könnten schon bald die Bagger anrollen: Heiss ist Eigentümer des Autohauses Schragl, das bisher mit Niederlassungen in Mindelheim und Bad Wörishofen präsent ist. Wie mehrfach berichtet wird Schragl seinen Hauptsitz nach Türkheim verlagern und auf einem 30.000 Quadratmeter großen Gewerbegrundstück an der A96 Anschlussstelle Bad Wörishofen/Türkheim ein Zentrum für E-Mobilität bauen, ein sogenanntes „Home of Mobility“.

