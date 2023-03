Türkheim

06:00 Uhr

Schragl-Neubau in Türkheim nimmt eine weitere Hürde

So könnte das neue "Home of E-Mobility" des Autohauses Schragl am neuen Standort an der Anschlussstelle Türkheim/Bad Wörishofen an der A96 einmal aussehen. Jetzt wird der Bauantrag endgültig in trockene Tücher gepackt.

Plus Das Zentrum für E-Mobilität an der A96 kann kommen: Der Gemeinderat wird am Donnerstag voraussichtlich den Bauantrag annehmen. So sehen die weiteren Pläne bei Schragl aus.

Von Alf Geiger

Fast zwei Jahre lang beschäftigt die Türkheimer Kommunalpolitik der Plan des Autohauses Schragl, direkt an der Autobahnanschlussstelle der A96 ein Zentrum für E-Mobilität zu bauen. Im April 2021 sickerten diese Pläne von Schragl-Inhaber Alfred Heiss erstmals durch und wurden von unserer Zeitung öffentlich gemacht. Bei der Konkurrenz aus der Automobilbranche in Türkheim löste (und löst) dies Schockwellen aus, im Gemeinderat Türkheim stieß das geplante "Home of E-Mobility" schon bei der ersten Präsentation hinter verschlossenen Türen auf große Zustimmung. Mit der Sitzung am Donnerstag um 19 Uhr im Sitzungsaal des Rathauses wird dann endgültig ein Strich unter die kommunalpolitische Diskussion gezogen: Der Gemeinderat wird zunächst einen sogenannten "vorhabenbezogenen Bebauungsplan" für das Grundstück an der A96 verabschieden und danach den fertigen Bauantrag akzeptieren. Für Schragl-Chef Alfred Heiß endet damit eine intensive Zeit mit vielen zeitraubenden Gesprächen – und es beginnt eine Zeit mit noch mehr Arbeit, denn Heiß und sein Unternehmen hat einen straffen Plan.

