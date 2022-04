Schragl-Neubau in Türkheim legt einen Gang zu

Plus Bebauungsplan für das Gewerbegebiet an der A96 bei Türkheim wird diskutiert. Wird eine weitere Abbiegespur gebaut?

Für das rund 30.000 Quadratmeter große „Sahnegrundstück“ an der A96 Anschlussstelle Bad Wörishofen/Türkheim suchte die Gemeinde Türkheim nach einer passenden Nutzung. Vor gut einem Jahr sorgten dann die Neubaupläne des Autohauses Schragl auf dem Gewerbegrundstück für teils hitzige Diskussionen vor und hinter den Kulissen des Marktgemeinderates und in der Türkheimer Bevölkerung.