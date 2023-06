Schüler prallt in Türkheim mit dem Rad in ein Auto

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wird in Türkheim ein zwölf Jahre alter Radfahrer verletzt.

In Türkheim hat sich am Donnerstagvormittag ein Schulwegunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei ist ein zwölfjähriger Radfahrer auf der Jakob-Sigle-Straße in ein Auto geprallt.

Der Schüler sei mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg parallel zur Grabenstraße gefahren, teilte die Polizei. Er wollte in die Krautgartenstraße einfahren. Zur selben Zeit fuhr ein 49-jähriger Autofahrer auf der Jakob-Sigle-Straße in Richtung Amberg. Der Zwölfjährige habe die Straße überquert, ohne anzuhalten, berichtet die Polizei. Der Autofahrer habe zwar noch ein Ausweichmanöver versucht, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können.

Der Bub stürzte nach dem Aufprall zu Boden. Ersthelfer kümmerten sich umgehend um den Verletzten, außerdem ein Notarzt und der Rettungsdienst. Der Bub erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. (mz)

