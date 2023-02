Schülerkonzert in der Türkheimer Grundschule

Plus Zur Vorbereitung auf "Jugend musiziert" gaben zehn Kinder und Jugendliche ein Konzert in der Türkheimer Grundschule.

Türkheim Schülerinnen und Schüler von der ersten Grundschulklasse bis zum Gymnasium gestalteten ein Konzert in der Grundschule Türkheim. Gespielt wurden Klavier, Querflöte und Gitarre. Das Besondere: Die Kinder und Jugendlichen bereiteten sich so auf die anspruchsvolle Musikherausforderung „Jugend musiziert“ vor: sozusagen Generalprobe im kleinen, überschaubaren Kreis von Eltern, Geschwistern und Freunden. Bald starten dazu die Regionalwettbewerbe.