Schulkinder, Lehrerschaft und Eltern feiern ihr Türkheimer Gymnasium

Das Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim wird 50 Jahre alt.Schülerschaft und Lehrkräfte feiern das mit einem großen Fest und über 2000 Gästen.

Es war heiß. An den Eis- und Getränketheken drinnen und draußen bildeten sich lange Schlangen. Weit über 2000 Besucherinnen und Besucher waren nach Türkheim ins Joseph-Bernhart-Gymnasium gekommen, um das 50. Jubiläum der Schule zu feiern. Die Schülerschaft und die Lehrkräfte hatten dazu ein riesiges und unterhaltsames Programm zusammengestellt.

Zunächst fiel auf: Das kulinarische Angebot war riesig. Von „Probierhäppchen“ und Schokofrüchten bis zu Eis und Getränken war alles da, was das Herz erfreute. Künstlerisch außergewöhnlich gestaltete „Haus-Postkarten“ wurden verkauft, im Bücherbasar konnten man sich mit Ferienlektüre eindecken. Live-Musik in der Sporthalle, Theater im Untergeschoß und viele Projekt-Ausstellungen erzählten von den Aktivitäten und von Reisen und vom Schüleraustausch im vergangenen Schuljahr. Die Sechstklässler um Referendarin Lena Meier hatten im Mai eine ganz besondere Exkursion unternommen. Unterstützt von vier Fachleuten, dabei auch das Archäologische Museum Mindelheim, wurden damals historische Fundstätten auf dem Türkheimer Goldberg besucht. Daraus haben die Jugendlichen jetzt eine Ausstellung gemacht: „Türkheim zur Zeit der Kelten und Römer“. Sie haben mit Schautafeln und eigenen Texten den Ausflug nachgearbeitet. Das Museum stellte originale Fundstücke zum Anfassen aus dieser Epoche zur Verfügung. Gegenüber traten „echte“ römische Kämpfer mit Helm und Schild auf, und eine Frau an einem antiken Webrahmen fertigte alte Webmuster.

Königlich ging es bei der Aufführung der „New English Drama Group“ zu. Die moderne Kurzversion von Shakespeares Meisterwerk Hamlet war ein Erlebnis. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Für die in den elften und zwölften Klassen obligatorischen W- und P-Seminare hatte eine Gruppe das Projekt „Hühnerhaltung“ gewählt. Im Frühjahr hatten die jungen Leute einen alten Hühnerstall abgebaut, erneuert und in einer schattigen Ecke im hinteren Schulbereich dauerhaft aufgestellt. Pünktlich zum Sommerfest zogen die drei Hennen namens Schoko, Vanille und Stracciatella ein. Wegen der nahen Sommerferien waren es „Leihhühner“ von Thomas Feuerstein, einem der verantwortlichen Lehrkräfte des Seminars. Er hält selbst Hühner. Erst im nächsten Jahr werde es mehr Hühner geben, die ein noch zu schaffendes Außengehege und das Häuschen bewohnen werden. Das Projekt ist langfristig angelegt.

Der neue Hühnerstall auf dem Schulgelände ist fast fertig. Die Schülerschaft wird dort eigene Hühner halten. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Arbeitsgruppen sollen die Hühner über die folgenden Schuljahre betreuen. Der Hausmeister werde die Ferien übernehmen, mit den Eiern als Arbeitslohn. Begeistert erzählten die Schüler, wie sie das alles geplant und realisiert hätten und was sie alles dabei gelernt hätten. Und dass es ihren Hühnern mit einem kleinen Wasserbecken, Sitzstangen und Spielzeug besonders gut gehen solle.

Die Auswahl unter den Musik- und Theaterdarbietungen an diesem Tag war riesig, mit Chören, Bigband und Instrumentalensembles. Die Fachschaftsleiterin für Musik, Simone Jung, wurde in diesem großen Rahmen gebührend verabschiedet.

Musik an allen Ecken und natürlich auch unter freiem Himmel begleitet das Sommerfest des Türkheimer Gymnasiums. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Ein eindrucksvolles Theatererlebnis war eine Shakespeare-Aufführung auf Englisch. Die „New English Drama Group“ (NEDG) spielte mit 15 Darstellenden eine moderne Kurzversion von „Hamlet“.

Das Sommerfest war der Auftakt zu den Feierlichkeiten, denn im September wird die Schule offiziell 50 Jahre alt. Damit ist das Gymnasium genauso alt wie der Landkreis Unterallgäu. Das damals mathematisch-naturwissenschaftliche und neusprachliche Gymnasium ging 1972 mit drei ersten fünften Klassen in Betrieb. In der Festschrift kann der damalige Bericht vom allerersten Schuljahr nachgelesen werden. Die schulische Weiterentwicklung hat dazu geführt, dass das Gymnasium heute einen „naturwissenschaftlich-technologischen“ und einen sprachlichen Zweig hat, außerdem ein „Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit wirtschafts-wissenschaftlichem Profil“ ist. Die Schülerzahl liegt bei 650, die Zahl der Lehrkräfte bei 65.

In der mit 171 Seiten umfangreichen und schön gestalteten Festschrift sind viele der zum Sommerfest ausgestellten künstlerischen Arbeiten der Schülerschaft, zusammen mit den Berichten über verschiedenste Projekte des vergangenen Schuljahres, noch einmal nachzuerleben.