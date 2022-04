Schwerer Unfall bei Türkheim: Auto prallt gegen Baum

Ein 24-Jähriger rammt mit seinem Wagen einen Baum bei Türkheim und wird eingeklemmt. Die Polizei nimmt an, dass der Fahrer angetrunken war.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wiedergeltinger Straße bei Türkheim wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Mann verletzt. Nach Angaben der Polizei prallte der 24-Jährige mit seinem Auto alleinbeteiligt gegen einen Baum.

Der Fahrer war im Unfallauto zunächst nicht ansprechbar

Der Fahrer sei zunächst nicht ansprechbar gewesen. Die Feuerwehr musste ihn aus seinem Wagen befreien. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weil die Polizei den Verdacht hat, dass der Fahrer angetrunken war, wurde dort auch eine Blutentnahme durchgeführt. Am Auto entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (mhe, mz)

