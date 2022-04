Selbst gemacht und wetterfest: Buntes Ferienprogramm in Türkheim

Ferienkurs bei der Volkshochschule Türkheim: Junge Künstlerinnen und Künstlergestalten gestalten bunte Mosaikplatten für den Garten.

Die Kinder, die schon öfters bei Silvia Prestele in Türkheim zu Gast waren, kennen das Zelt neben ihrem Haus. Ein weißes Zelt, das den Wind abhält und an diesem sonnigen Frühlingstag schon genug Wärme fürs Wohlbefinden speicherte. Dort finden während der Ferienzeiten Kurse für Kinder statt, organisiert von der VHS Siebenschwabenhaus. In diesem Jahr gab es im Zelt bei Silvia Prestele während der Osterferien einen Großteil aller angebotenen Kurse.

Die Türkheimer Kinder lernen im VHS-Kurs auch Teamwork

Zum Gestalten einer steinernen Mosaikplatte für den Garten waren neun Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren gekommen. Einige waren nicht zum ersten Mal mit dabei, was die Kursleiterin freut. Alles war vorbereitet. So konnten die jungen Künstler gleich loslegen und auf den grauen schweren Steinplatten den speziellen Mosaik-Kleber verstreichen.

Das war schnell erledigt, danach durfte dann gepuzzelt werden. Aus einer großen Kiste voller Steinchen aus Glas und Keramik, Spiegelstückchen und kleinsten Perlen, wurden die Mosaik-Stückchen ausgesucht und auf die weiße Klebefläche aufgebracht. Finger und Jackenärmel zeigten deutliche Spuren. Machte aber nichts, „die Finger musst du nicht abputzen, die werden immer wieder weiß“.

Der einzige Bub unter den Mädels machte sich praktische Gedanken: „Wie soll ich die schwere Platte jemals hochheben?“ Dafür wären dann die Mamas zuständig, wenn sie ihre Kinder wieder abholten.

Was entstand, war auch Teamwork. „Hier, das passt perfekt“ und „hilfst du mir, wenn du fertig bist?“ Wo es bei den Jüngeren etwas langsamer ging, half Silvia Prestele. Sowieso gingen die einen streng systematisch vor beim Belegen und arbeiteten konzentriert, bis die Platte voll war. Die anderen fingen einfach mal an und gönnten sich immer mal wieder ein Päuschen zum unterhalten.

Lesen Sie dazu auch

Eine bleibende Erinnerung für die Türkheimer Kinder

Mit der Zeit wurden ganz bewusst die Lieblingsfarben ausgesucht und getauscht. Besonders unter den Kindern, die sich schon aus früheren Kursen kannten. Zwischendrin brauchte es Zeit zum Antrocknen, in der man sich draußen auf dem Vorplatz austoben konnte.

Der dritte Schritt war nach gut einer Stunde der vorläufig letzte: Eine angerührte Fugenfüllpaste musste über die gesamte Platte verteilt werden.

Am nächsten Morgen daheim: Mit Wasser und Schwamm und mit Hilfe von Mama und Papa sollte dann das überflüssige, gipsartige Fugenmaterial weggewischt werden, und siehe da: Ein wunderschönes Mosaik kommt zum Vorschein: selbst gemacht, wetterfest und ein toller Hingucker für viele Jahre.