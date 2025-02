Türkheimer Seniorenbüro sprüht vor Energie

Das Quartiersmanagement der Marktgemeinde Türkheim gibt Vollgas und wird jetzt auch durch das staatliche Förderprogramm „Gute Pflege in Bayern - Stärkung der Pflege im sozialen Nahraum“ finanziell unterstützt. Über einzelne kleine Maßnahmen und Projekte wurden langfristig bedarfs- und bedürfnisgerechte Strukturen für die älteren Türkheimer Bürgerinnen und Bürger aufgebaut. Das besondere Augenmerk gilt dabei auch den Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile Türkheim-Bahnhof und Berg. Aufgrund der Lage beider Ortsteile besteht aus Sicht des Seniorenbüros und der Marktgemeinde ein besonderer Förderbedarf, betont Quartiersmanagerin Marion Hemmer-Bachmann.

Das Seniorenbüro will mit präventiven Hausbesuchen in den beiden Ortsteilen die übergreifende Teilhabe und Gemeinschaftsbildung zwischen der Marktgemeinde Türkheim und seinen Ortsteilen Türkheim-Bahnhof und Berg sicherstellen.

Um den vor allem älteren Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu bereits bestehenden Infrastrukturen zu erleichtern bzw. zu ermöglichen bzw. auch um deren Bedarfe und Möglichkeiten vor Ort abzufragen und abzubilden, soll proaktiv über aufsuchende Hausbesuche einerseits die Teilhabemöglichkeit sichergestellt werden, aber auch die Gemeinschaftsbildung des „Hauptortes“ zu seinen Ortsteilen gestärkt werden. Ein besonderes Augenmerk soll sowohl auf die älteren Bürger und Bürgerinnen als auch auf die jüngere Generation gerichtet sein.

Vorträge mit wichtigen Informationen für altere Türkheimerinnen und Türkheimer

Mit einem Vortrag soll über die trügerischen Maschen am Telefon oder an der Haustür gewarnt werden. Am Dienstag, 18. Februar, um 14 Uhr, im Waaghaus erhalten die Zuhörer von Kriminalhauptmeister Mario Spendel Hinweise, um sich vor Einbrechern schützen zu können. Die Teilnahme ist kostenlos.

Dem Thema „Wohnen im Alter“ in Türkheim will sich das Seniorenbüro weiter intensiv widmen, da sich Anfragen von älteren Bürgerinnen und Bürger zu diesem Thema häufen. Oft sind Häuser und Wohnungen zu groß geworden oder der Garten kann nicht länger ohne Hilfe versorgt werden. Mieten und steigende Nebenkosten können von einer kleinen Rente nicht mehr bestritten werden oder ein zunehmender pflegerischer Bedarf und die Versorgung in einer nicht barrierearmen Umgebung stellen eine große Herausforderung dar.

„Da das Thema Wohnen gerade im Alter entscheidend zu Lebensqualität, Wohlergehen und Zufriedenheit beiträgt, möchten wir in Türkheim das Themenfeld noch breiter aufstellen“, sagt Quartiersmanagerin Marion Hemmer-Bachmann. Bei dem Themenstammtisch „Wohnen“ informiert ein Vortrag am 25. Februar, um 14 Uhr, im Waaghaus über „Leistungen der Pflegeversicherung bei der Pflege zu Hause“. Referent ist Achim Kunz, AOK-Pflegeberater. Auch dieser Vortrag ist kostenlos.

Zusätzlich bemüht sich das Seniorenbüro um die Bildung einer „Steuerungsgruppe Wohnen“. Quartiersmanagerin Marion Hemmer-Bachmann: „Zusammen mit Vertretern des Gemeinderates und den Bürgern wollen wir uns auf den Weg machen, um Ideen für eine Verbesserung der Wohnungsversorgung zu sammeln, um Impulse zu setzen und um idealerweise neue Wohn-Projekte anzustoßen.“

Nähere Informationen im Türkheimer Seniorenbüro unter der Telefonnummer 08245/6869619 zu den telefonischen Sprechzeiten am Mittwoch und Donnerstag, jeweils von 8 bis 12 Uhr, oder persönlich in der Offenen Sprechstunde, immer mittwochs von 9 bis 12 Uhr im Waaghaus (Kirchenstraße 9) in Türkheim. (mz)