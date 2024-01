Seniorenfasching in Türkheim: Wenn Omas und Enkel glücklich feiern  

Der Markt Türkheim lud zum großen Seniorenfasching ein, den die Wertachfunken organisiert hatten. Sogar die La-Ola-Welle schwappte durch den Saal.

Auf nettere Art können Faschingsgenerationen gar nicht aufeinandertreffen. In familiärer, unkomplizierter Atmosphäre feierten die Türkheimer ihren traditionellen Seniorenfasching. Zu fetziger Musik das Tanzbein schwingen, zu Oldies schunkeln und bei vom Markt Türkheim spendierten Kaffee und Kuchen die schönsten Darbietungen der Junior- und Minigarde bewundern, besser geht´s wohl kaum.

Faschings-Vergnügen beim Seniorenfasching in Türkheim

Voller Vorfreude betritt die 79-jährige Katarina Wilhelm die TV-Halle. "Natürlich gehe ich zum Seniorenfasching, ich tanze doch so gern", sagt sie und strahlt. Schnell wird klar: Da trifft sich eine ganz besondere Gemeinschaft, und zwar generationenübergreifend. Da sind Omas, Opas, Tanten, Onkel, stolze Eltern und die ganz Kleinen, die in Tüllröckchen und Indianerkostüm die Blicke auf sich ziehen.

94 Bilder So schön war der Seniorenfasching in Türkheim Foto: Kathrin Elsner

Doch nicht nur sie - Johann Geiger und Gerlinde Prestele haben es ihrem dreijährigen Enkel Paul nach getan und schweben mit bunten Indianerfedern im Haar über die Tanzfläche. Dafür heimsen sie zusammen mit einem originellen Bäcker-Paar mit umgehängten Salzbrezelchen den ersten Preis bei der großen Maskenprämierung ein. Das bringt auch die hinter einer Herzchen-Sonnenbrille versteckten Augen von Bürgermeister Christian Kähler zum Strahlen, der alsbald die drittplatzierte Wildkatze zum Ehren-Schneewalzer der Sieger auffordert.

Zu jeder Tanzrunde ist das Parkett mit begeisterten Tänzerinnen und Tänzern gefüllt, sehr zur Freude von Musiker Hermann Gilg. "Dass so viele Leute hier sind und tanzen, hätte ich nicht gedacht, das finde ich ganz toll", sagt er und stimmt neben echten Klassikern wie "Warum hast du nicht nein gesagt" oder "Tulpen aus Amsterdam" auch fetzige Lieder wie "Atemlos" an. "Das ist genau für unser Alter, man kann mitsingen, das tut richtig gut", verrät eine Seniorin mit leuchtenden Augen und hakt ihre Tischnachbarin unter, denn das Schunkel-Medley hat soeben begonnen.

Beim Seniorenfasching in Türkheim treffen sich Jung und Alt

"Am schönsten ist es, so viele alte Bekannte zu treffen, die Musik ist angenehm und die Atmosphäre toll", schwärmt eine Seniorin. Am Nebentisch haben sich vier Damen eine Flasche Sekt bestellt und prosten sich gut gelaunt und originell kostümiert zu. Und dann kommt der große Auftritt der Juniorgarde, die hoch motiviert einen anspruchsvollen Gardemarsch aufs Parkett zaubert, bevor sie Prinzessin Annika II. (Sirch) und Prinz Lorenz I. (Müller) die große Bühne für ihren Prinzenwalzer überlassen.

Lesen Sie dazu auch

Die Seniorenbeauftragte des Marktes Türkheim, Marion Hemmer-Bachmann, bekommt einen Dauerorden verliehen, Elli Geiger einen Jahresbutton. "Es ist schön, weil meine Omas da sind, und es ist mal was ganz anderes, hier wird sogar geschunkelt", sagt Prinzessin Annika II. und blickt fasziniert auf die gerade stattfindende Laola-Welle.

Prinz Lorenz I. hat es sich zwischen seinen stolzen Omas gemütlich gemacht. "Da hätten wir wirklich etwas versäumt, wenn wir hier nicht hergegangen wären", sind diese sich einig. Gregor Albiez schaut sich das Prinzenpaar besonders genau an. "Im Jahr 1969 war ich Faschingsprinz in Landshut", erinnert sich der heute 87-Jährige. Im Vergleich zu früher habe sich viel verändert, erzählt er. "Wir haben früher einen Walzer getanzt und das Protokoll vorgelesen, heute sind die Garden hoch qualifiziert und ich ziehe meinen Hut davor, was die jungen Leute alles üben, um es hier zu zeigen".

Bürgermeister Christian Kähler (Mitte) und Seniorenbeauftragte Marion Hemmer-Bachmann (2. von rechts) prämierten die besten Kostüme. Foto: Kathrin Elsner

Claudia Maier sitzt mit einem schlafenden Enkelchen auf dem Schoß am Rand und lächelt. Das generationenübergreifende Miteinander ist einfach schön anzusehen, genauso herzlich kennt sie ihre Wertachfunken, die sie vor 28 Jahren mitbegründete und deren Ehrenpräsidentin sie heute ist. Das Prinzenpaar der Minigarde betritt das Parkett. Prinzessin Emelie I. (Klausner) und Prinz Lio I. (Beck) haben ein freches knallgrünes Outfit an, der Showtanz "Im Land der Früchte" kann beginnen. Freudestrahlend tanzen zur großen Freude der Senioren kleine Melonen, Orangen, Kiwis, Ananas, Weintrauben und Erdbeeren über die Bühne. "Auf der Bühne spührt man so ein Kribbeln im Bauch, sonst ist es ganz cool", findet die fast 7-jährige Leonie.

"Die strahlenden Gesichter von allen, die auftreten, genieße ich sehr", sagt die 93-jährige Romana Möckl, "früher war ich auch Sportlerin, ich weiß, was dahinter steckt". Bevor die "Golden Nuggets" aus Irsingen das Showprogramm mit ihrem Tanz aus "1001 Nacht" beschließen, kündigt Fabian Happ, der Hofmarschall der Juniorgarde, den Showtanz der Juniorgarde "Tribute von Panem" an. "Es ist schön, dass es den Seniorenfasching gibt", findet er, "es ist nett zu sehen, dass so viele Leute kommen und auch, was früher so getanzt wurde und welche Musik es gab".