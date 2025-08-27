Sie hausten ohne einen Pfennig in einem Holzschuppen

Dass ein Ehepaar „Eiserne Hochzeit“ feiern kann, kommt nicht gerade alle Tage vor. Ingrid und Bernd Kühnel aus Türkheim haben es geschafft. Auch nach 65-jähriger Zweisamkeit ist ihre Beziehung noch so robust wie Eisen. Im engsten Familienkreis feierte das Jubelpaar seinen 65. Hochzeitstag. Dazu gratulierten ihm zwei Töchter, ein Sohn, fünf Enkel und zwei Urenkel. Zu den zahlreichen Gratulanten zählte auch Türkheims Bürgermeister Christian Kähler, der im Namen der Marktgemeinde und des Landkreises Glückwünsche übermittelte. Postalisch gratulierten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Markus Söder.
Türkheim
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden