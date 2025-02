Sie tragen verliebte Kröten zum Glück

Die Ortsgruppe Türkheim-Ettringen des Bund Naturschutz sammelt wieder entlang der Verbindungsstraße von Irsingen zur Staatsstraße 2025 vom 1. März an bis Ende April wieder liebeshungrige Kröten, Frösche und Molche und bringt sie sicher über die Straße zu ihrem Laichgewässer. Dabei sind die Naturschützerinnen und Naturschützer auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Zum einen ist es wichtig, dass Autofahrer in diesem Bereich immer langsam und der dortigen Geschwindigkeitsbegrenzung entsprechend fahren, auch wenn keine Helfer unterwegs sind. Denn Amphibien haben sehr empfindliche Atmungsorgane. Schon durch den Unterdruck eines zu schnell vorbeifahrenden Autos kann der Luftsack platzen. „Dann nützt es dem Tier nichts mehr, dass es sicher hinter dem Zaun sitzt“, weiß Sabine Wieland von der BN-Ortsgruppe. Sie bittet auch um Rücksicht auf „unsere Helfer, die jede Nacht und jeden frühen Morgen am Straßenrand unterwegs sind“. Wer selbst bei der Amphibienrettung dabei sein möchte, kann gerne einmal einen Schnuppertermin vereinbaren und sich bei Familie Wieland (unter der Telefonnummer 08245/3537 melden.. (mz)

Ortsgruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amphibie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bund Naturschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis