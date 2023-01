Sieglinde Seegger ist die „Mama“ des Trachtenvereins Türkheim

Plus Seit über 60 Jahren ist sie aus dem Verein nicht mehr wegzudenken. Wie eine Mutter kümmerte sie sich um Nachwuchs und Neue - und um die ganz besonderen Socken.

„Der Trachtenverein war einfach mein Verein, immer“, sagt Sieglinde Seegger und schaut sich das kleine aus dem Jahr 1974 stammende Foto vom Preisplatteln an, auf dem sie und Ehemann Georg zu sehen sind. Sie siegte damals im Dirndldrahn, ein Höhepunkt in ihrem Trachtlerleben. Seit über 60 Jahren ist sie dabei und kümmert sich wie eine Mutter um den Nachwuchs.