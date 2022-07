Türkheim

14:00 Uhr

Sinnlich-rasante Bilderwelten im Kleinen Schloss in Türkheim

„Power und Flower“ – also Kraft und Blumen – verbindet die Mindelheimer Künstlerin Lucia Maier mit ihren Werken. Nach drei coronabedingten Verschiebungen wird ihre Ausstellung im Kleinen Schloss in Türkheim am Freitag, 22. Juli, eröffnet.

Von Tina Schlegel

Es ist der vierte Anlauf für die Ausstellung der Mindelheimer Künstlerin Lucia Maier im Kleinen Schloss in Türkheim. Vor einem Jahr wurde die Ausstellung Corona-bedingt verschoben, doch auch im Winter war es dann nicht möglich.

