So klappt’s blitzschnell mit der Berufsorientierung

„Speeddating“ an der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule in Türkheim begeistert interessierte Jugendliche und Unterhemer gleichermaßen.

Mit 14 oder 15 Jahren entscheiden zu müssen, wohin der berufliche Lebensweg gehen soll, ist eine Herausforderung. Da hilft es, wenn die Hürde, Kontakt zu einem möglichen Ausbildungsbetrieb aufzunehmen, möglichst niedrig ist. So war es für die rund 100 Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule ein optimales Szenario, dass die 18 Unternehmen aus der Region zu ihnen in die Schule kamen, um sich vorzustellen.

Schülerinnen und Schüler in Türkheim enttäuscht, weil sie noch zu jung für ein Praktikum sind

Nach einer kurzen Einweisung und motivierenden Worten durch Konrektor Sascha Rauschenbach, strömten die motivierten Teenager zu ihren vorab vereinbarten Terminen jeder Schüler durfte vier Unternehmen näher unter die Lupe nehmen. Coronabedingt fanden die „Speeddates“ nicht wie sonst in einem großen Raum mit vielen kleinen Einzeltischen statt, sondern getrennt in Klassenzimmern.

Salamander aus Türkheim stellt sich den interessierten Schülerinnen und Schülern der der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule vor. Auf dem Foto von links: Ausbildungsmeister Rudolf Hörtrich und Magdalena Huber von Salamander. Foto: Kathrin Elsner

Dies ermöglichte den Firmen eine gekonnte Firmenpräsentation mit ausbildungsbezogenen Imagefilmen, Kurzvorträgen und begehrten kleinen Werbegeschenken. Die Schülerinnen und Schüler fragten interessiert nach und zeigten sich enttäuscht, wenn sie noch zu jung für ein Praktikum in den Ferien waren – der Gesetzgeber erlaubt dies erst ab 15 Jahren.

Glücklicherweise ist die Berufsorientierung in der von ihnen besuchten Mittelschule so gut, dass sie bereits in der 7. Klassenstufe mit Firmen in Kontakt kommen und in der 8. und 9. Klasse jeweils zwei einwöchige, von den Lehrern mitbetreute, Berufspraktika absolvieren können, in welchen die Altersuntergrenze nicht gilt. Dass dieses Konzept ein äußerst erfolgreiches ist, beweist die Abschlussklasse von Ralf Barth, in der rund ein Drittel seiner Schüler durch das letzte Praktikum eine Ausbildungsstelle bekommen haben.

Einige Mädchen an der Türkheimer Mittelschule wünschten sich mehr Infos über nicht-technische Berufe

Sascha Rauschenbach freute sich besonders, dass für seine Schützlinge am heutigen Abend die Praxis im Vordergrund stand und sie „in echt“ Firmen und die dahinter stehenden Menschen kennenlernen durften. Er hofft, dass er die Zahl der Schulpartnerschaften mit Firmen aus der Region in Zukunft noch erhöhen kann, und ist dankbar für jedes gemeinsame Projekt, welches den Jugendlichen die Berufswahl und den Berufseinstieg erleichtert.

Tricor hat eine Schulpartnerschaft mit der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim. Auf dem Foto (von links): Josef Faschingbauer und Max Hoffmann von Tricor und Konrektor Sascha Rauschenbach. Foto: Kathrin Elsner

Die höflichen Schülerinnen und Schüler verließen die Klassenzimmer mit einem Lächeln, sie empfanden das berufliche Speeddating offensichtlich als informativ und interessant.

Lediglich der Wunsch einiger Mädchen blieb offen: Dass es bei zukünftigen Veranstaltungen zur Berufsorientierung mehr nicht-technische Berufe zu erkunden gibt, wie beispielsweise Friseur/in, Erzieher/in, Einzelhandelskaufmann/frau und gerne auch noch mehr kaufmännische Berufe.