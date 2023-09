Türkheim

So lief der erste Schultag auf dem Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim

Zu den Lieblingsfächern der Neugymnasiastin Mathilde Murnauer gehört Kunst, wie man am ersten Schultag an der großen Anzahl an Bunt- und Filzstiften unschwer erkennen kann.

Plus Um 8 Uhr stehen 122 neue Schülerinnen und Schüler vor dem Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim und warten auf die Einschulung. Mathilde Murnauer ist eine von ihnen.

„Herzlich willkommen in der 5a!“ steht mit bunter Kreide auf der Tafel des neuen Klassenzimmers, die Namensschilder hängen gleich darunter und dürfen an den Tisch geholt werden. Die erste Aufgabe: die Buchstaben des eigenen Namens bunt ausmalen. Mathilde Murnauer öffnet ihren Schulrucksack und holt ihr großes Mäppchen hervor. Zusätzlich dürfen eine Rolle bunter Filzstifte und ein ansehnlicher Kasten mit Buntstiften nicht fehlen. Sie lacht, dass Kunst zu ihren Lieblingsfächern gehört, überrascht nicht. „Das wird mit der Zeit weniger, in der neunten Klasse bin ich manchmal froh, wenn sie noch einen Kugelschreiber dabei haben“, sagt Klassenleiterin Claudia Abröll schmunzelnd.

Vor dem Gymnasium in Türkheim drängeln sich die aufgeregten Schülerinnen und Schüler

Den Schulleiter Josef Reif vom Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasium hat Mathilde bei der Begrüßung schon kennengelernt. Ganz schön voll war es auf dem Vorplatz, aufgrund der großen Schülerzahl wurden zum ersten Mal fünf Klassen gebildet. Der Schülerchor der sechsten und siebten Klasse singt ein Lied, und dann setzen sich auch schon die Tutorinnen und Tutoren aus der Zehnten in Bewegung, um mit ihren roten Schildern den Weg zum richtigen Klassenzimmer zu weisen. Ein ganzes Jahr lang werden sie die Fünftklässler begleiten, sie am Anfang zum Bus bringen, mit ihnen lernen, spielen und bei Fragen zur Seite stehen. Mathilde setzt sich mit zwei Freundinnen aus der Grundschule an einen Dreiertisch. „Jeder durfte maximal drei Freunde angeben, mit denen er gerne in der Klasse sein möchte“, erzählt sie und freut sich, dass ihr Wunsch in Erfüllung ging. Ihre beiden älteren Geschwister, die auch das Gymnasium Türkheim besuchen, schenkten ihr vor Schulbeginn nicht nur ein tolles T-Shirt und eine Trinkflasche der Schule, sondern auch gute Nachrichten: „Ich habe wohl Glück mit meinen Lehrern, finden sie.“

