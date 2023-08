So steht es um die Anzeige gegen Türkheims Bürgermeister Kähler

Plus Die Staatsanwaltschaft hat geprüft, ob wegen „Beihilfe zur Untreue durch Unterlassung“ ermittelt wird. Das Landratsamt wartet auf eine Stellungnahme zur Überstundenproblematik.

Das Türkheimer Rathaus wurde im Frühjahr von Ermittlungen gegen einen leitenden Mitarbeiter erschüttert, dem das Amtsgericht Memmingen wie berichtet einen Strafbefehl wegen Untreue zum Nachteil der Gemeinde Türkheim in mehreren Fällen erlassen hat. In der Folge erstellte ein Türkheimer bei der Staatsanwaltschaft Memmingen Anzeige wegen „Beihilfe zur Untreue“ gegen die Vorgesetzten des leitenden Mitarbeiters.

Der Türkheimer wollte seinen Namen nicht öffentlich nennen. Er bezeichnete sich als „Anonymus Bürger“ und begründet dies damit, dass er „bereits unter Sanktionen durch die beteiligten Personen leidet und darum anonym bleiben will“. Auch eine nahezu gleichlautende Dienstaufsichtsbeschwerde ging an die Kommunalaufsicht beim Landratsamt. Beide Schreiben liegen auch unserer Redaktion vor. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe geprüft und ist zu einer Entscheidung gekommen.