Sommer in Türkheim 1963: Die Posträuber bitten zur Kasse

Plus Vor 60 Jahren war das Postamt in Türkheim Ziel eines spektakulären Einbruchs, Räuber überfielen in England kurz darauf einen Postzug. Es sollen Schüsse gefallen sein.

In den frühen Morgenstunden des 27. Juli 1963 starteten Einbrecher in Türkheim einen spektakulären Beutezug. Der Panzerschrank des örtlichen Postamtes in der Bahnhofstraße war das Objekt ihrer Begierde. Nur kurz danach, nämlich am 8. August 1963, überfiel eine Räuberbande in der englischen Grafschaft Buckinghamshire den Postzug Glasgow – London. Dieser Überfall ging in die Geschichte ein, aber auch der Raubzug in Türkheim schreckte die damals beschauliche Marktgemeinde nicht weniger auf. Ähnlich wie die britischen „Kollegen“ hatten auch die Täter in Türkheim nicht vor, halbe Sachen zu machen. Ihr Ziel war es gar, gleich den ganzen Tresor abzutransportieren und dann an sicherer Stelle zu öffnen – so zumindest der Plan.

Beim Postraub in Türkheim kam den Räubern zugute, dass die Polizeistation in Türkheim aufgelöst worden war

Sowohl in Türkheim, als auch in England, legten die Diebe etwa gegen 3.30 Uhr los. Das sind jedoch nicht die einzigen Parallelen. Schließlich war hier wie dort der Zeitpunkt mit Bedacht gewählt. Während der englische Postzug Geldsäcke transportierte, lagerten im Türkheimer Posttresor seinerzeit Bargeld in Höhe von rund 8000 D-Mark und zudem Briefmarken im Wert von rund 12.000 D-Mark. Damals eine enorm hohe Summe, welche für die monatliche Auszahlung der Renten vorgesehen war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

