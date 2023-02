Sonnenstrom statt Bio-Lebensmittel: Türkheimer Gemeinderat genehmigt PV-Anlage

Plus „Solarpark Holzteile“ nimmt die nächste Planungshürde. Dabei keimt die Grundsatzdiskussion auf, ob wertvolles Ackerland für eine PV-Anlage nicht zu schade ist.

Dem geplanten „Solarpark Holzteile“ strahlt die Sonne: Auf einem Hektar soll dort eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Seit Monaten plagt sich der Türkheimer Gemeinderat mit dieser Entscheidung und wird dabei immer wieder von der Grundsatzfrage eingeholt: Ist wertvolles Ackerland nicht eigentlich viel zu schade, um es mit einer PV-Anlage für die Landwirtschaft praktisch auszuschließen und „nur“ als Wiese zu nutzen?