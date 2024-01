Spaß in den Faschingsferien: Das bietet die Volkshochschule Türkheim

Mit der Volkshochschule wird es den Türkheimer Kindern in den Ferien nicht langweilig.

Noch bis zum 5. Februar können Kinder für einen Kurs der VHS Türkheim in den Faschingsferien angemeldet werden. Am 10. Februar geht es dann los. Es gibt in diesem Jahr 27 Veranstaltungen für die Kids in den Ferien, vor allem Bastel- und Backkurse im Waaghaus, aber nicht nur.

Gleich am Samstag, 10. Februar, können Kinder ab acht Jahren unter der Anleitung von Maria Seyhan ein oder zwei persönliche Perlenarmbänder aus japanischen Glasperlen auffädeln. Diese Armbänder sind derzeit als modische Accessoires sehr gefragt - und toll, wenn sie selbst gemacht sind!

Ebenso in den Bastelsektor fallen die fantasievollen Faschingsmasken aus Gips. Es wird ein Abdruck vom eigenen Gesicht abgenommen. Der wird dann farbig bemalt und mit Federn und Glitzer verschönert. Das können schon Kinder ab fünf Jahren unter der fachkundigen Leitung von Silvia Prestele hinbekommen. Termin ist am Montag, 12. Februar. Da kann die Maske dann gleich am Faschingsdienstag ausprobiert werden. Wem der Gipsabdruck vom eigenen Gesicht unangenehm ist, für den gibt es auch vorgeformte Masken. Und auch für den Genuss ist gesorgt. „Leckere Apfelküchle“ für das Faschingswochenende können Kinder ab sechs Jahren am 10. Februar unter der Anleitung von Zentha Rummel backen.

Am 15. Februar gibt der Erste Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Türkheim Ulrich Schwelle am Vormittag den ganz Kleinen ab drei Jahren (mit Begleitung) und den etwas älteren Kindern ab sechs Jahren einen spannenden Einblick in die Aufgaben und den Fuhrpark der Feuerwehr vor Ort. Kinder sind ja später einmal der wichtige Nachwuchs…

Die Kinder dürfen sich die Feuerwehrautos von innen anschauen und sich auch reinsetzen, was ein stolzes Gefühl! Sie können Zubehör in die Hand nehmen, und die Älteren dürfen schon mal mit dem Schlauch spritzen. Mit der Einführung in die Aufgaben der Feuerwehr bei Kindern hat Ulrich Schwelle Erfahrung. Die Türkheimer Kindergärten sind regelmäßig zu Besuch. „Einige der Älteren waren schon mehrmals während der zwei Stunden hier, die sagen dann, was sie wissen wollen“, so Erster Kommandant Schwelle.

Für alle erwähnten Kurse für Kinder in den Faschingsferien gibt es noch freie Plätze. Info und Anmeldung unter Telefon 08245/96 71 88 oder unter www.vhs-tuerkheim.de. Öffnungszeiten des Büros der VHS im Waaghaus: vormittags an Werktagen, in den Ferien nur von 9 bis 10 Uhr.