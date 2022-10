Sportliche Schüler aus Türkheim treten in Berlin erfolgreich in die Pedale

Junge Türkheimer holen gute Plätze bei den Deutschen Meisterschaften und nutzen den Ausflug auch, um Berlin zu erkunden – natürlich auf dem Fahrrad.

Es waren spannende und erlebnisreiche Tage für die drei Mountainbike-Teams der Türkheimer Schulen bei der Deutschen Schülermeisterschaft in Berlin. Unter dem Motto „Dabei sein ist alles“ traten die Mannschaft Jungen IV der Mittelschule sowie die Teams Jungen III und Jungen IV des Joseph-Bernhart-Gymnasiums die Reise nach Berlin an, um sich an zwei Wettkampftagen mit rund 40 anderen Mannschaften aus ganz Deutschland zu messen.

Die jungen Türkheimer radelten quer durch Berlin

Insgesamt wurden rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt. Doch zunächst wurden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Berlins per Bike erkundet. „Mit dem Fahrrad gemeinsam durch das Brandenburger Tor und die Spree entlang zu radeln ist ein tolles und einzigartiges Erlebnis für unsere Schüler“, so die Betreuer Chris Walter und Carolin Lingg.

Am ersten Wettkampftag mussten die Teams dann im beeindruckenden Velodrom den anspruchsvollen Technikparcours absolvieren. Mit einer fehlerfreien Vorstellung und somit null Strafsekunden konnte das Team Jungen IV des Gymnasiums Theodor Rolle am zweiten Tag ins Jagdrennen schicken, gefolgt von seinen Teamkollegen Jonas Auerhammer, Moses Fischer, Vincent Bahner und Leon Kolodzeij. Auch das Team der Mittelschule um Christian Hartmann, Jonas Weber, Szymon Makzibiak, Noah Schwab und Phillip Stoll startete im stark besetzten Rennen und landete auf dem 16. Rang.

Die Teams aus Türkheim mit starken Leistungen bei den Deutschen Schülermeisterschaften

Das JBG-Team zeigte eine starke Vorstellung gegen die zahlreichen Vereinsfahrer und landete mit einem respektablen 8. Platz im vorderen Mittelfeld. Die Mannschaft Jungen III des Gymnasiums trat krankheitsbedingt mit nur drei Startern an. Alexander Wessel gelang es mit nur 2 Strafsekunden nach dem Technikteil ins Rennen zu starten. Alexander Laube schaffte es, den selektiven Kurs in Arkenberge als erstes zu absolvieren, gefolgt von seinen beiden Teamkollegen Wanchai Ragngam und Alexander Wessel. Die Mannschaft sicherte sich den 9. Platz und konnte zufrieden auf seine Leistung zurückblicken.

Die beiden Betreuer zogen ein rundum positives Fazit: „Die Teilnahme unserer beiden Schulen war ein voller Erfolg. Noch mehr als die Leistung unserer Jungs stand das Erlebnis und der Teamgeist im Vordergrund. Wir sind stolz dabei gewesen sein zu dürfen und hoffen im nächsten Jahr auf eine Wiederholung.“ (mz)