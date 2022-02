Spritztour mit einem geklauten Traktor von Türkheim nach Irsingen

Offenbar Lust auf eine Spritztour mit einem Traktor hatten Unbekannte. Auf ihrer Tour von Türkheim nach Irsingen wurden sie am Montagfrüh in Irsingen gesehen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag in der Lindauerstraße eine landwirtschaftliche Zugmaschine aus einer Tiefgarage entwendet. Laut Polizei machten die Unbekannten mit dem Traktor eine kleine Spritztour. Gesehen wurde die Maschine in der Früh, unterwegs von Irsingen nach Türkheim, wo sie letztendlich auch abgestellt wurde. Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800.