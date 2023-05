Stadel in Türkheim aufgebrochen, aber nichts gestohlen

Ohne Beute zogen unbekannte Einbrecher wieder ab, die das Schloss eines Stadels bei Türkheim aufgebrochen hatten.

Am vergangenen Wochenende brach laut Polizei ein bislang unbekannter Täter in einen Stadel außerhalb von Türkheim in der Nähe der Schützenstraße ein. Durch den Täter wurde das Schloss des Stadels aufgebrochen und entwendet. Die im Stadel gelagerten Gegenstände wurden dagegen nicht gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 zu melden. (mz)